Jack Haig stijgt naar plek drie: “Beter dan dit gaat het niet worden”

Jack Haig was de grote winnaar van de twintigste etappe in de Vuelta. Na een slimme aanval ontdeed de Australiër zich van Miguel Ángel López en steeg hij naar plek drie in het algemeen klassement. “Beter dan dit gaat het niet worden. Dat we na twintig etappes in deze positie staan is ongelooflijk.”

Voor de camera van Eurosport doet Haig zijn verhaal: “Ik heb de hele week gezegd dat we zoeken naar mogelijkheden om nog een plekje te stijgen. We moesten dat wel voorzichtig aanpakken. Toen de kans kwam vanmiddag, greep ik hem meteen. Met Gino en Mark werkte het echt perfect. Over het podium wil ik nog niet praten, want morgen is er nog een tijdrit.”

Bahrain Victorious had zaterdag nog meer te vieren. Door de verrassingsaanval van Haig steeg ook Gino Mäder een aantal plaatsen in het algemeen klassement. De Zwitser is nu leider in het jongerenklassement en staat vijfde.