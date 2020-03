Jack Haig: “Parijs-Nice had afgelast moeten worden” zondag 22 maart 2020 om 10:47

Jack Haig heeft met verbazing gekeken naar de voorbije editie van Parijs-Nice, zo vertelt de Australische klimmer in gesprek met CyclingWeekly. Waar het ene na het andere (sport)evenement werd afgelast als gevolg van het coronavirus, besloot koersorganisator ASO de wedstrijd met slechts één dag in te korten.

De renners finishten uiteindelijk op de top van Valdeblore La Colmiane, in het zuiden van Frankrijk, niet eens zover van de Italiaanse grens. “Ze hadden de grote beslissing moeten nemen: de koers annuleren. Nu reden de renners zaterdag nog een etappe, terwijl Italië al was afgesloten van de buitenwereld en ze in Spanje dichtbij een lockdown waren.”

“Het is eigenlijk belachelijk”, is Haig stellig, die zelf niet aanwezig was in Frankrijk aangezien zijn ploeg Mitchelton-Scott besloot om de Franse ronde te skippen. “We hebben het uiteindelijk maar over een wielerwedstrijd, de wereld is nu bezig met iets veel belangrijkers. Het is niet van levensbelang wie nu het snelste fietst van Parijs naar Nice.”

“Dat kunnen we volgend jaar weer doen. Dit is ook niet goed voor het imago van de wielersport”, aldus Haig, die eerder dit seizoen tweede werd in de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol.