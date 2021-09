Jack Haig: “Na mijn val in de Tour kwam ik hier zonder verwachtingen naartoe”

Voor Jack Haig is een droom uitgekomen met zijn derde plaats in de Vuelta a España. Eigenlijk twijfelde de Australische klimmer van Bahrain Victorious lang of een podiumplaats in een grote ronde wel binnen zijn mogelijkheden lag.

“Het is ongelooflijk”, glunderde Haig na de afsluitende tijdrit in Santiago de Compostella. “Ik sprak zojuist mijn vriendin en ik zei hoezeer ik eigenlijk altijd heb gedroomd van een podium in een grote ronde. Ik wist alleen nooit of het mogelijk was of niet. Het is geweldig om naar Bahrain Victorious (na zijn transfer van Mitchelon-Scott, red.) te komen, na mijn val in de Tour zonder verwachtingen hiernaartoe te komen en dan op de derde plaats te staan op het podium. Ik heb er geen woorden voor.”

Dankbaar was de 28-jarige Australiër, die dit seizoen al vijfde was in de Dauphiné en zevende in Parijs-Nice, naar iedereen die hem de afgelopen jaren heeft geholpen. “Want zoiets gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is niet het resultaat van slechts een jaar werk; er zijn zoveel mensen die ik wil bedanken die mij door de jaren heen hebben bijgestaan. Ik wil blijven koersen zoals ik nu doe, met plezier en met de juiste mensen om me heen. Als dat zo is, dan komen de resultaten vanzelf. Ik kan niet gelukkiger zijn.”