Jack Haig gaat mee met de beste klimmers: “Ik tank steeds meer vertrouwen”

Bahrain Victorious hoopte met Mikel Landa een gooi te doen naar eindwinst in de Vuelta a España, maar na tien etappes is Jack Haig de onbetwiste kopman van de WorldTour-formatie. De Australiër bleek ook gisteren, op de flanken van de Puerto de Almáchar, in staat om de beste renners in koers te volgen en doet (voorlopig) volop mee voor de podiumplekken.

Na een vierde plaats in de bergetappe naar de Alto de Velefique ging het ook dinsdag crescendo met de Australische klimmer. Op de beklimming van de Puerto de Almáchar ging Haig mee met het Movistar-duo Enric Mas en Miguel Ángel López, in de achtervolging op Primož Roglič, die een verrassingsaanval in petto had tijdens de laatste kilometers richting de top. “Er stond wat tegenwind op de klim en we hadden zijn aanval niet echt verwacht”, liet Haig na afloop weten.

“Ik ben er echter wel blij mee, het is alleen maar goed en interessant voor het wielrennen. Bovendien ontstonden er nu flinke tijdverschillen.” Het verschil tussen Roglič en het groepje-Haig was op de top van de Almáchar goed twintig seconden. In de verraderlijke afdaling kwamen de achtervolgers aanvankelijk niet echt dichter op de Sloveen. Haig was na afloop verwonderd over de tactiek van de mannen van Movistar.

Movistar-tactiek

“Ze zaten nog met twee renners in ons groepje en we waren bezig om Egan Bernal op achterstand te fietsen, maar toch had ik wel meer steun verwacht. Dat was toch wel vreemd om te zien. Op de klim zelf reed ik niet mee, aangezien ik al aan mijn limiet zat, maar ik had al aangegeven dat ik bereid was om mee te werken in de afdaling. Ze (de mannen van Movistar, red.) besloten vervolgens een beetje mee te rijden, maar ik had er meer van verwacht.”

Desalniettemin slaagden Haig, Mas en López erin om Roglič, na een valpartij van de Sloveen in de afzink van de Puerto de Almáchar, nog in te rekenen voor de finish. In de laatste vlakke kilometers wisten Aleksandr Vlasov, Sepp Kuss en Felix Großschartner vanuit de achtergrond nog terug te keren tot bij de groep Haig-Roglič, maar de INEOS-tandem Egan Bernal en Adam Yates verloor aan de finish wel meer dan een halve minuut op Haig en co.

“Ik tank steeds meer vertrouwen. Dit was opnieuw een goede test”, concludeert Haig, die nu zesde staat in het algemeen klassement, op net geen vier minuten van de nieuwe leider Odd Christian Eiking.