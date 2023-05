Ivo Oliveira zet snelste tijd neer in proloog Boucles de la Mayenne

Ivo Oliveira heeft snelste tijd neergezet in de proloog en eerste etappe van Boucles de la Mayenne. De Portugese renner was een aantal seconden sneller dan Axel Zingle en Benoît Cosnefroy na de 4,1 kilometer lange race tegen de klok. Oliveira is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Naast al het geweld van de Giro d’Italia in Italië werd er donderdag ook opnieuw in Frankrijk gekoerst. De eerste etappe van Boucles de la Mayenne, een proloog van 4,1 kilometer, stond namelijk op het menu in het noordoosten van het land. Een aantal blikvangers: Marc Hirschi, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare en Axel Zingle.

Goede tijd Cosnefroy

De eerste twee kilometer van de proloog verliepen in dalende lijn, waarna de renners via licht oplopende wegen naar de streep reden in Espace Mayenne. Cosnefroy, thuisrijder en een van de favorieten voor de eindzege, zette al snel een goede richttijd neer. De renner van AG2R Citroën deed vijf minuten en 20 seconden over het korte parcours en deed daarmee een seconde beter dan hardrijder Mathias Norsgaard.

Het duurde even voordat er een nieuwe snelste tijd kwam, maar Ivo Oliveira slaagde er toch in om Cosnefroy van de tabellen te rijden. De 26-jarige Portugees deed drie seconden beter dan zijn Franse concurrent. In de slotfase stonden ook nog een aantal grote namen aan de start, dus Oliveira was absoluut nog niet zegezeker.

Oliveira knalt naar zege

Een van de grote kanonnen, Démare, zette een goede tijd neer, maar moest nog altijd vier seconden toegeven op Oliveira. Hirschi, een van de grote favorieten voor de eindzege, verloor twaalf seconden op dag 1. Zingle kwam wel dichter bij Oliveira en deed slechts twee seconden minder goed dan de renner van UAE Emirates. Voor Oliveira is het nog maar de tweede zege uit zijn carrière.

Verder zien we nog de Nederlander Maikel Zijlaard op de zesde plaats van de proloog. De renner van Tudor reed zes seconden trager dan ritwinnaar Oliveira. De Belg Dries Van Gestel werd tiende op zeven seconden.