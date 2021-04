Ivar Slik en ABLOC keren terug uit Turkije: “Mooi dat we tussensprinttrui te pakken hebben”

ABLOC CT sloot zondag de Ronde van Turkije af met een succes. Ivar Slik werd na afloop van de slotrit gehuldigd als winnaar van het Beauties of Turkey-klassement, ook wel de trui voor de tussensprints. “Er zijn maar vier truien in deze ronde, dus het is mooi dat ik – en wij als ploeg – er eentje hebben weten te pakken”, reageert Slik bij WielerFlits.

Zaterdag was Slik al zeker van de eindwinst van de Beauties of Turkey-trui. “Het was erg zwaar vanuit de start, met veel klimmen en later ook nog waaiers. Het kwam goed uit dat er geen bedreiging voor de trui in de kopgroep zat die dag”, blikt de Noord-Hollander terug. Naarmate de week vorderde werd het nevenklassement steeds meer een doel voor Slik.

“Van tevoren had ik de laatste drie etappes uitgestippeld om voor een goed resultaat te gaan, maar ik merkte dat dit er niet echt in zat met de vele brede banen en de strakke controle. Daarom draaide het elke keer weer op een sprint uit”, vertelt hij. “Toen heb ik besloten om voor de puntentrui te gaan en dat lukte. Het is leuk om elke dag op het podium te staan. Maar acht dagen koers achter elkaar is toch wel pittig en ik merkte wel dat dit alweer een tijd geleden is.”

Voor het ABLOC CT van manager Paul Tabak was de Ronde van Turkije de eerste wedstrijd van 2021. Naast het succes van Slik behaalde ook sprinter Martins Pluto twee keer een plaats in de top-10. “In de slotrit is iedereen heelhuids over de streep gekomen en negatief getest op het coronavirus, dus maandag kunnen we naar huis”, is Slik blij.

‘Astana was te laat met reageren op mijn aanval’

De strijd van Slik om de tussensprinttrui leverde ook nog een akkefietje op in het peloton. In de vierde nam hij de trui over van Artyom Zakharov, al wilde Astana-Premier Tech daar een stokje voor steken. “Ik reed weg in de vroege vlucht, maar Astana-Premier Tech wilde dat niet laten gaan terwijl het al peloton breed gevallen was”, legt hij uit.

“Ik hoorde wel dat Astana mij niet wilde laten rijden, maar ze waren te laat met reageren. Daarna werd het dichtgegooid, maar ze wilden per se nog een gaatje maken”, aldus Slik. Daarbij zou een coureur van Astana-Premier Tech renners van Deceuninck-Quick-Step en Israel Start-Up Nation ook flink geduwd hebben.

Slik kreeg van die situatie zelf niets van mee. “Later lukte het wel en ging Astana-Premier Tech nog volle bak achtervolgen. Ze kwamen tot op 40 seconden, maar toen was het al te laat omdat de tussensprint al na 35 kilometer lag”, aldus de hardrijder.