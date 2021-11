Ivar Slik de beste in strandrace Hoek van Holland-Den Helder

Ivar Slik heeft zondag de strandrace van Hoek van Holland naar Den Helder gewonnen. De Nederlands en Europees kampioen beachrace kwam na 135 kilometer langs de Noordzeekust solo over de finish.

Na een wedstrijd van vier en een half uur bleef Slik zijn ABLOC CT-ploeggenoot Rick van Breda voor. De twee waren eerder in de koers al weggereden uit een kopgroep, maar onder meer Niki Terpstra, Sven Burger, Ramses Bekkenk, Joeri van der Tuin en Daan van Sintmaartensdijk wisten terug aan te sluiten bij Slik en Van Breda.

Bij de strandopgang van Donkere Duinen bij Den Helder plaatste Slik uiteindelijk de beslissende demarrage, waarna de drager van de Europese kampioenstrui solo over de streep kwam. Achter hem eindigde Van Breda als tweede en werd Van Sintmaartensdijk derde.

Nina Kessler, de regerend Europese kampioene strandracen, was bij de vrouwen de beste tussen Hoek van Holland en Den Helder. Zij versloeg Tessa Neefjes en Natalie van Gogh.

Ivar Slik na zijn zege in Den Helder:

“Samen met Egmond-Pier-Egmond en de kampioenschappen is Hoek van Holland-Den Helder het meest prestigieus onder de strandraces. De omstandigheden waren vandaag extra zwaar door de westenwind, wat steeds meer noordwesten werd. Ook was het strand erg slecht, waardoor het een uitputtingsslag werd.”

“Na 10 kilometer wist ik al samen met Rick weg te rijden maar wij kozen een tijd lang een verkeerde lijn waardoor drie sterke renners bij ons aansloten. Zo kwamen wij met vijf bij IJmuiden aan. Tijdens het geneutraliseerde stuk bij de sluizen sloten Sven Burger en Niki Terpstra aan, waardoor wij met zeven man het tweede gedeelte van Wijk aan Zee naar Den Helder ingingen.”

“Na een erg zwaar stuk bij Camperduin bleven wij met vier man over: Van Breda, Van Sintmaartensdijk en Joeri van der Tuin. De wind begon steeds meer tegen te staan waardoor aanvallen onmogelijk was. Het verschil zou gemaakt worden bij de laatste strandopgang, hierna was het nog 1,5 kilometer over schelpenpad naar de finish. De opgang ging bij mij super goed en ik wist hier een gaatje te slaan en die niet meer uit handen te geven.”

Programma Ivar Slik

NK Gravel (13 november 2021)

Strandrace Katwijk (20 november 2021)

Strandrace De Panne (21 november 2021)*

Open BK Strandrace in Bredene (5 december 2021)*

EK Strandrace in Duinkerke (12 december 2021)

Egmond-Pier-Egmond (8 januari 2022)

* = Deelname nog niet bevestigd