Ivanchenko klokt snelste tijd in Bretagne Ladies Tour, Guazzini nieuwe leidster

Alena Ivanchenko heeft de individuele tijdrit van de Bretagne Ladies Tour (2.1) naar haar hand gezet. De nog altijd maar 18-jarige renster van UAE Team ADQ, de regerend wereld- en Europees kampioene in het tijdrijden bij de junioren, bleef over een afstand van 19,5 kilometer de Italiaanse Vittoria Guazzini en de Australische Ally Wollaston voor. Guazzini is wel de nieuwe leidster.

Ivanchenko kwam aan de finish tot een eindtijd van 29m20s en bleek vijf seconden sneller dan Guazzini. Wollaston moest als de nummer drie in de daguitslag 23 tellen toegeven op de winnares. Met Maaike Boogaard eindigde er ook nog een Nederlandse in de top-10: de ploeggenote van Ivanchenko noteerde de zesde tijd.

Marta Bastianelli, die na twee etappes aan de leiding ging in het algemeen klassement, kwam niet verder dan de 23ste tijd en moest bijna twee minuten prijsgeven op Ivanchenko en Guazzini. Laatstgenoemde wist zo de leiderstrui over te nemen en moet nog twee etappes zien stand te houden. Vrijdag krijgen de rensters een rit van net geen 124 kilometer, over geaccidenteerde wegen, voorgeschoteld van Loudéac naar Pontivy.

Guazzini heeft na de tijdrit een voorsprong van exact veertig seconden op de nummer twee, de Française Cedrine Kerbaol van Cofidis. Wollaston is de voorlopige nummer drie op 52 seconden van de Italiaanse Guazzini.