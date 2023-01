Iván Ramiro Sosa mishandeld met revolver tijdens training in Colombia

Iván Ramiro Sosa is tijdens een training in Colombia aangevallen door een vrachtwagenchauffeur. Dat meldt El Tiempo. De 25-jarige renner van Movistar zou een klap met het handvat van een revolver hebben gekregen en vervolgens zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Sosa was aan het trainen, toen hij het aan de stok kreeg met de bestuurder van een vrachtwagen, schrijft de Colombiaanse krant. Op dit moment zou hij behandeld worden in het ziekenhuis van Fusagasugá. Het zou naar omstandigheden goed gaan met de klimmer. “Hij is bij bewustzijn en in goede gezondheid. Ze blijven hem behandelen”, vertelt een bekende van Sosa aan de El Tiempo.

Voor Sosa was 2022 het eerste jaar bij Movistar, nadat hij lang in dienst was bij INEOS Grenadiers. Afgelopen oktober won hij nog de Tour de Langkawi. Eerder in het seizoen schreef hij een rit en het eindklassement van de Vuelta Asturias op zijn naam.