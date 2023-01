Iván Ramiro Sosa en vrachtwagenchauffeur die hem aanviel beiden voorgeleid

Na een opvallend incident tijdens zijn training, zijn zowel Iván Ramiro Sosa als de man die ervan wordt beschuldigd hem aan te hebben gevallen voorgeleid. Dat meldt de Colombiaanse staatstelevisiezender Canal1. De renner van Movistar zou tijdens een training in Colombia van een vrachtwagenchauffeur een klap met het handvat van een revolver hebben gekregen.

Volgens de huidige lezing van de Colombiaanse politie zou Sosa voor het handgemeen schade hebben toegebracht aan de vrachtwagen van de chauffeur. De Colombiaanse coureur zou water naar de betreffende vrachtwagenchauffeur hebben gegooid, evenals een steen op de voorruit van de vrachtwagen. Dat zou hij gedaan hebben nadat de vrachtwagenchauffeur een gevaarlijke manoeuvre maakte.

Na het incident bracht Sosa enige tijd door in het ziekenhuis om aan zijn verwondingen te worden behandeld. De vrachtwagenchauffeur werd kort na het incident aangehouden door de politie, waarna hij de revolver waarmee hij Sosa geslagen zou hebben vrijwillig overhandigde. Dat wapen zou hij legaal in zijn bezit hebben gehad.

Zowel Sosa als de vrachtwagenchauffeur zijn nu voorgeleid aan het bevoegd gezag. De bestuurder van de vrachtwagen moet zich verantwoorden voor het toebrengen van letsel aan Sosa, terwijl Sosa voorgeleid is voor het schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ondertussen liet de 25-jarige klimmer voor het eerst van zich horen op sociale media. “Ik wil iedereen bedanken voor de vele berichten en steun. Het was een schokkende gebeurtenis, maar ik voel me nu weer goed”, schreef hij.

