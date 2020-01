Iván García: “Ik wil dit seizoen meer wedstrijden winnen” donderdag 9 januari 2020 om 16:19

Het gaat bij Bahrain McLaren vooral over Mikel Landa, Wout Poels en Mark Cavendish, maar de WorldTour-ploeg heeft ook de beschikking over Iván García. De 24-jarige Spanjaard liet ook in 2019 zien over het nodige talent te beschikken en legt de lat weer een stukje hoger. “Ik wil dit seizoen meer koersen winnen”, zo vertelt hij aan Marca.

De rappe García brak vorig jaar door een mentale barrière, aangezien hij in de Tour of California zijn eerste profzege wist te boeken. Verder eindigde de renner van Bahrain McLaren als derde in de Grand Prix de Montréal en reed hij een sterke finale in Parijs-Roubaix. “Ik weet nu dat ik kan meestrijden in de klassiekers. Het is nu zaak om nog meer zeges te boeken.”

“Ik wil dit jaar graag naar de Tour de France, maar ik richt me vooral op de voorjaarsklassiekers. Ik weet nog altijd niet waar mijn limiet ligt. Ik voel dat de ploeg nu meer vertrouwen in mij heeft, wat ontzettend motiverend is voor de toekomst”, aldus García, die vorig jaar de enige Spanjaard was binnen Bahrain Merida. “Dat is nu anders met de komst van Mikel Landa, Pello Bilbao en Rafael Valls.”

Over Mikel Landa gesproken: de Spaanse klimmer hoopt in 2020 op het podium te staan van de Tour de France. De nieuwe kopman van Bahrain McLaren zal dan wel moeten opboksen tegen heel wat toppers, maar García gelooft in zijn landgenoot. “Hij zal ooit een keer op het podium staan van de Tour. Mikel is een geweldige renner, maar heeft de laatste jaren ook behoorlijk wat pech gekend.”