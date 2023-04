Italiaanse wielrenner Fabio Mazzucco (23) betrapt op EPO

Fabio Mazzucco moet vrezen voor een jarenlange schorsing. De Italiaan, die later deze week zijn 24ste verjaardag zal vieren, is namelijk betrapt op het gebruik van EPO. Dat heeft de internationale wielerunie UCI laten weten.

Mazzucco testte eerder dit jaar, op 18 januari, positief bij een out-of-competition-controle. De jonge renner reed in afwachting van zijn B-staal nog wel enkele wielerkoersen namens de continentale formatie Mg.K Vis-Colors for Peace. Zo stond hij aan het vertrek van de eendagskoers Per Sempre Alfredo (DNF) en reed hij de Settimana Internazionale Coppi e Bartali uit.

De UCI heeft hem nu echter op non-actief gesteld en hoopt de zaak zo snel mogelijk af te handelen. Mazzucco riskeert een schorsing van maar liefst vier jaar.

Giro-deelname

De coureur was van 2020 tot en met 2022 prof bij Bardiani-CSF-Faizanè. Hij wist in die jaren geen profoverwinning te boeken, maar mocht in 2020 wel zijn opwachting maken in de Giro d’Italia. Mazzucco slaagde erin om de drieweekse rittenkoers tot een goede einde te brengen. Na drie seizoenen Bardiani werd zijn contract echter niet verlengd.