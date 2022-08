Italiaanse klimgeit Gaia Realini voor drie jaar naar Trek-Segafredo

Mooie transfer voor de 21-jarige Gaia Realini. Het jonge Italiaanse klimtalent ruilt het bescheiden Isolmat in voor WorldTeam Trek-Segafredo. Het lichtgewicht (Realini weegt veertig kilogram) mag er een contract van drie jaar ondertekenen.

Gaia Realini liet nog geen topresultaten noteren, maar onder meer in de Giro Donne van zowel vorig als dit jaar toonde ze over klimkwaliteiten te beschikken. In 2021 eindigde ze als 11de in het klassement en werd ze 6de op Prato Nevoso. In de voorbije editie bevestigde ze met twee toptienplaatsen.

Opvallend: Realini is 1m50 groot en weegt amper 40 kilogram. “Deze eigenschappen zijn mijn sleutel om sterk te rijden in de bergen”, zegt ze in het persbericht van Trek-Segafredo. Als Italiaanse werd ze mee geïnspireerd door Marco Pantani. “Maar mijn grote voorbeeld is Elisa Longo Borghini. Ik heb haar altijd met grote bewondering gevolgd, zowel op tv als nu in het peloton. Zij is mijn referentiepunt. Van haar leren is een van mijn doelen.”

LBL en Waalse Pijl

“In een WorldTeam fietsen is een droom die uitkomt. Ik heb Trek-Segafredo altijd gezien als de beste ploeg in het peloton. Ik kan me niet beter wensen. Ik weet niet wat ik er mag van verwachten, maar het wordt zeker een stap vooruit in kwaliteit, met veel nieuw te ontdekken dingen. Ik weet dat ik nog een grote progressiemarge heb.”

Realini combineerde de weg met het veld, maar de cross zal ze straks links laten liggen. “Ik wil mezelf testen op WT-niveau. Mijn droom is om in 2023 een grote rittenkoers te rijden ter ondersteuning van onze kopvrouwen. Ik hou uiteraard van de Giro, maar ik hoop ook snel kennis te maken met Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.”