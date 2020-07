Italiaanse bond opent onderzoek naar mogelijk verboden wedstrijddeelnames maandag 6 juli 2020 om 16:39

De Italiaanse wielerbond Federciclismo heeft een onderzoek geopend naar leden die mogelijk aan wedstrijden hebben deelgenomen toen dat niet mocht. De bond heeft het federaal parket op de zaak gezet.

Het onderzoeksdossier is op 30 juni geopend, laat Federciclismo weten op de website. “De zaak heeft betrekking op de deelname van FCI-leden aan wedstrijden die in de periode van de noodsituatie zijn gehouden. Als gevolg van de noodsituatie waren sport- en competitieve activiteiten opgeschort”, klinkt het.

De wielerbond houdt het bij het korte statement, waarin gemeld wordt dat er meerdere berichten ontvangen zijn over ‘verboden’ deelnames. Of het om wedstrijden binnen of buiten Italië gaat, is niet bekend.

Mogelijk wordt onderzoek gedaan naar de deelname van CCC-renner Alessandro De Marchi aan het Sloveens kampioenschap tijdrijden, waar hij eind juni vrijwillig aan de start stond.