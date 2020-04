Italiaanse bond beschouwt definitieve afgelasting Giro als reële optie zaterdag 11 april 2020 om 11:01

Wordt de Giro d’Italia later dit jaar alsnog gehouden, of gaat de Italiaanse ronde van uitstel naar afstel? Volgens Renato Di Rocco, preses van de Italiaanse wielerbond, moet ook met dat tweede scenario rekening worden gehouden. “Jammer genoeg is dat een van de mogelijkheden.”

De Grande Partenza van de Giro d’Italia stond gepland voor zaterdag 9 mei, maar vanwege de verspreiding van het coronavirus werd de wedstrijd tot nader order uitgesteld. Sindsdien deden meerdere alternatieve data en scenario’s de ronde; de herziene kalender is evenwel tot op heden nog niet opgesteld.

Deze week sprak de Italiaanse bondsvoorzitter Renato Di Rocco met sportminister, Vincenzo Spadafora. “We spraken over de economische aspecten die alle sportfederaties aangaan, de maatregelen die worden opgeschort en de mogelijke timing voor hervatting van de sport”, vertelde Di Rocco aan Il Messaggero.

“Het probleem is dat er nog altijd te veel actieve uitbraken van het coronavirus zijn in het noorden van het land, waar ook de meeste sportclubs en profrenners gevestigd zijn”, gaat hij verder. “We werken er allemaal hard aan om het aantal besmettingen en doden naar beneden te brengen en het enige juiste is om nu thuis te blijven.”

Volgens Di Rocco wordt momenteel vooral geleund op aannames. “We weten niet hoe de trend van deze epidemie doorzet de komende maanden. We moeten er rekening mee houden dat onze koersen worden opgegeven voor het welzijn van de samenleving. Helaas is definitieve afgelasting van de Giro een optie. De zorgen gaan niet alleen de Giro aan, maar alle Europese koersen.”