Italiaan Zanoncello snelt naar zege in Tour of Qinghai Lake, Johannink derde

De vijfde etappe in de Tour of Qinghai Lake (2.Pro) is gewonnen door Enrico Zanoncello. De 25-jarige Italiaan van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè bleek na een etappe van 170 kilometer de snelste in de sprint, voor Andoni López en de Nederlander Jelle Johannink.

In de vijfde etappe werden de sprinters tot het uiterste gedreven. Meteen vanuit het vertrek liep het enkele kilometers steil bergop, waarna het – in trapjes – naar 3.784 meter boven zeeniveau ging. Deze hoogte werd bereikt na zo’n vijfenzeventig kilometer. Het was dan nog wel bijna honderd kilometer naar de finish, veelal in dalende lijn. Er was dus nog tijd om terug te keren, maar in de finale volgden wel weer drie venijnige puisten. Het kon met andere woorden alle kanten op richting Qilian.

In de lastige openingsfase was het ook alle hens aan dek voor de rappe mannen, maar toch brak het peloton bergop in verschillende groepen uiteen. Een eerste elitegroepje van een twintigtal renners kwam boven op ruim 3.700 meter hoogte, maar in de daaropvolgende dalende kilometers wisten geloste renners weer terug te keren en zo kregen we een hergroepering. Het bleef echter wel onrustig in het peloton: meerdere renners probeerden er namelijk vanonder te muizen.

Jong (Rasenberg) en oud (Sevilla) werken samen

Good old Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) en de Nederlander Martijn Rasenberg (ABLOC CT) sloegen de handen ineen en reden een voorsprong van bijna vier minuten bijeen. De nog maar 21-jarige Rasenberg en de inmiddels 46-jarige Sevilla werkten goed samen, maar slaagden er toch niet in om uit de greep te blijven van het peloton. Met nog goed veertig kilometer te gaan, werden de twee aanvallers weer ingerekend en was alles weer te herdoen.

In de laatste vijftien kilometer werd er nog slag om slinger gedemarreerd, maar een sprint met een grote groep bleek onvermijdelijk. In de eerste sprintersrit ging de zege nog naar de Belg Timothy Dupont, maar vandaag trok Enrico Zanoncello aan het langste eind. De 25-jarige Italiaan van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè verwees de Bask Andoni López de Abetxuko (Euskaltel-Euskadi) en Nederlander Jelle Johannink (ABLOC CT) naar de dichtste ereplaatsen.

Doppia top 10 per il #TeamcorratecSelleItalia. 4 @AttilioViviani e 10 Dalla Valle nel giorno di Zanoncello Double top 10 today. P4 for Attilio Viviani, P10 for Dalla Valle. Zanoncello was the fastest rider#NeverGiveUp #Tdql2023 pic.twitter.com/V6VbYv8wGG — Team corratec – Selle Italia (@corratecSelleIt) July 13, 2023

De Colombiaan Wilmar Paredes gaat ook na vandaag nog aan de leiding in het algemeen klassement. De Tour of Qinghai Lake duurt nog tot en met zondag.