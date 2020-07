Israel Start-Up Nation-topman over Chris Froome: “Hij kan het record van Merckx benaderen” zaterdag 11 juli 2020 om 12:42

Israel Start-Up Nation sloeg deze week een in het oog springende slag op de transfermarkt met de aankondiging van Chris Froome als nieuwe kopman. Voor ploegeigenaar Sylvan Adams telt maar een ding, namelijk de Tour de France winnen.

Volgens Adams is het winnen van de Tour geen droom voor zijn ploeg, vertelt hij in een gesprek met Sporza. “Want dat klinkt alsof het niet haalbaar zou zijn. Het is een doel, een haalbaar doel. Ik denk echt dat het zal gebeuren. We willen geschiedenis schrijven met Froome. Als hij nog een keer wint, zit hij aan de magische vijf eindzeges in de Tour, met een zesde zege zou hij het record breken.”

Momenteel heeft de Britse ronderenner zeven grote ronden achter zijn naam staan. Naast zijn vier eindzeges in de Tour, won hij twee keer de Vuelta a España en eenmaal de Giro d’Italia. Daarmee staat hij al bij de vijf succesvolste renners. Maar volgens Adams reiken zijn mogelijkheden verder. “Hij kan zelfs in de buurt komen van de mythische elf zeges in een grote ronde van Eddy Merckx. En dan moet er toch opnieuw bekeken worden wie nu net de grootste renner aller tijden is.”

Greg Van Avermaet

Ook de naam van Greg Van Avermaet wordt gelinkt aan Israel Start-Up Nation. Maar daarover kan Adams (nog) niets zeggen. “Greg is een van de beste klassieke renners ooit, en zeker van zijn generatie. Hij kan wedijveren met Peter Sagan. Ik heb veel respect voor Van Avermaet en hij zal blijven winnen, waar hij ook tekent. Natuurlijk is er interesse. Je kan niets anders zeggen over zo’n renner. Maar de geruchten kan ik bevestigen noch ontkennen.”