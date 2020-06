‘Israël Start-Up Nation spreekt met Froome, Stuyven en Van Avermaet’ woensdag 17 juni 2020 om 12:07

Israël Start-Up Nation is in gesprek met onder meer Chris Froome, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. Manager Kjell Carlström en eigenaar Sylvan Adam willen de komende jaren het team verder versterken.

Israël Start-Up Nation trad dit jaar toe tot de WorldTour en wil de ploeg in de toekomst verder versterken. Voor de klassiekers rekent de ploeg straks op de Duitser Nils Politt, maar die kreeg een contractvoorstel van twee andere ploegen. De kans dat hij bij Israël blijft wordt klein geacht, dus wordt gezocht naar alternatieven.

Volgens Het Laatste Nieuws stonden de namen van Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven hoog op het verlanglijstje. Naesen verlengde reeds bij AG2R, maar Van Avermaet en Stuyven zijn dus wel nog opties. Stuyven is einde contract bij Trek-Segafredo. Van Avermaets CCC-team verkeert zoals we weten nog steeds in grote onzekerheid over zijn voortbestaan.

Nog volgens de Belgische krant spreekt Sylvan Adam ook met Chris Froome, die einde contract is bij Team Ineos. Het Israëlische team zou in de toekomst ook in de grote rondes een rol van betekenis willen spelen.