Israel Start-Up Nation schrapt enkele koersen na positieve coronatests

Israel Start-Up Nation heeft besloten om enkele koersen te schrappen in de maand juni. De reden: na een nieuwe testronde binnen de ploeg blijken drie stafleden besmet met het coronavirus.

De ploeg heeft besloten om zich terug te trekken voor de GP Kanton Aargau (4 juni), Dwars door het Hageland (5 juni), de Elfstedenronde (11 juni), de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en de Adriatica Ionica Race (14-18 juni). De ploeg zal zondag wel beginnen aan de Ronde van Zwitserland (6-13 juni) en verder koersen in het Critérium du Dauphiné.

Israel Start-Up Nation doet dus wel mee aan de Ronde van Zwitserland, aangezien de renners en stafleden binnen de ‘Zwitserland-bubbel’ geen contact hebben gehad met de besmette medewerkers. Golazo, de organisator van de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour, heeft aan WielerFlits laten weten dat ze niet op zoek gaan naar een vervanger voor Israel Start-Up Nation.

Geen risico’s

“We hadden natuurlijk graag deelgenomen aan deze fantastische wedstrijden, aangezien de renners hard hebben getraind om er goed te presteren. De gezondheid van onze renners en stafleden, en ook van de andere ploegen in het peloton, staat echter voorop. We willen geen risico’s nemen en het is in een dergelijke situatie beter om voorzichtig te zijn.”