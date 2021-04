Israel Start-Up Nation met klassementsambities naar Tour of the Alps

Israel Start-Up Nation staat maandag met ambitie aan de start van de Tour of the Alps. Met Dan Martin wil de ploeg een gooi doen naar het algemeen klassement en de Ier wordt daarbij door Ben Hermans en Chris Froome ondersteund. Ook mikt het team op etappewinst.

Voor Martin wordt het zijn eerste deelname aan de Tour of the Alps. “Daarnaast is het de eerste keer in mijn veertienjarige carrière dat ik niet de Ardense klassiekers doe. Dat voelt vreemd aan, maar het is tegelijkertijd erg uitdagend om een nieuwe koers te ontdekken. Ik heb goed kunnen trainen en voel me goed, maar koersen is altijd nog iets anders. Het wordt een belangrijke week naar de Giro toe en ik wil zien hoe goed mijn vorm werkelijk is.”

Volgens ploegleider Claudio Cozzi staat Israel Start-Up Nation met een sterke ploeg aan het vertrek. “Dan Martin is onze kopman voor het klassement, maar we hebben ook andere jongens die hier voor een goed resultaat kunnen rijden. Als team richten we ons zowel op het algemeen klassement als op etappezeges. We hebben grote ambities voor de Tour of the Alps, maar we hebben ook wat geluk en goede benen nodig.”

De Tour of the Alps staat voor 19-23 april op de kalender.

Israel Start-Up Nation voor de Tour of the Alps 2021

Alex Cataford

Alessandro De Marchi

Chris Froome

Omer Goldstein

Ben Hermans

Dan Martin

Guy Niv