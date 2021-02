Israel Start-Up Nation met Daniel Martin en Woods naar Tour du Var

Israel Start-Up Nation rekent vanaf morgen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var op Daniel Martin en Michael Woods. De explosieve klimmers voeren de zevenkoppige selectie aan. De WorldTour-formatie rekent op heel wat ervaren rotten.

Met Martin (34), Woods (34), Sep Vanmarcke (32), Patrick Bevin (30) en Daryl Impey (36) staan er heel wat ervaren renners aan de start. Alleen sprinter Hugo Hofstetter (27) en Krists Neilands (26) zijn de dertig nog niet gepasseerd. Vanmarcke is de enige renner die dit seizoen al in actie kwam, om precies te zijn in de Ster van Bessèges.

Voor Martin liggen er kansen in de Tour du Var, aangezien de renners lastige en vooral explosieve etappes krijgen voorgeschoteld. “Ik kan niet wachten om weer te koersen”, zo laat de Ier weten in een persbericht. “Ik zou het seizoen eigenlijk in Spanje beginnen, maar door de afgelasting van verschillende wedstrijden start ik nu in de Tour du Var.”

“Ik was een week geleden een beetje ziek en weet dus niet precies hoe het met mijn conditie is gesteld. Ik kijk echter uit om weer een rugnummer op te spelden en we zijn hier om een etappe te winnen. Ik hoop van de wedstrijd te genieten en zoveel mogelijk koersritme op te doen richting de WorldTour-koersen in maart.”

Selectie Israel Start-Up Nation voor Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari)

Patrick Bevin

Hugo Hofstetter

Daryl Impey

Daniel Martin

Krists Neilands

Sep Vanmarcke

Michael Woods