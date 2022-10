Israel-Premier Tech wordt titelsponsor van Roland Cogeas Edelweiss Squad

Roland Cogeas Edelweiss Squad heet vanaf 2023 Israel-Premier Tech Roland. Dat bevestigt teameigenaar Ruben Contreras aan Cyclingnews. Het Women’s WorldTour krijgt dankzij de samenwerking met Israel-Premier Tech meer financiële middelen en zal met dat geld ook een eigen opleidingsploeg beginnen.

Roland Cogeas Edelweiss Squad begon in 2018 als Cogeas-Mettler, afgelopen winter zette het team de stap naar de Women’s WorldTour. In februari dit jaar stapten het Canadese bedrijf Premier Tech en Sylvan Adams, de Israëlisch-Canadese geldschieter van Israel-Premier Tech, aan boord van de vrouwenploeg.

Twaalf rensters

Hoewel Israel-Premier Tech prominent in de naam van de ploeg komt, blijft Ruben Contreras de teameigenaar. “Ik ben de eigenaar van Israel-Premier Tech Roland WWT en Israel-Premier Tech is de sponsor. Samen bouwen we aan een prachtig project”, zegt hij.

De ploeg zal aan 2023 beginnen met dertien rensters. Slechts drie daarvan stonden in 2022 onder contract bij Roland Cogeas Edelweiss Squad: Zwitsers kampioene op de weg Caroline Baur, Hannah Buchen en Tamara Dronova-Balabolina. De nieuwkomers zijn: Nathalie Eklund, Silvia Magri, Sofia Collinelli, Mia Griffin, Lara Vieceli, Thị Thật Nguyễn, Fien Delbaere, Claire Steels en Elena Pirrone.

Opleidingsploeg

Contreras is ook blij met de nieuwe opleidingsploeg. “Het is belangrijk om rensters te helpen uit landen waar oorlogsproblemen zijn. We zullen rensters nemen uit Oekraïne, Rwanda, Afghanistan en Israël, en ik heb gezocht voor een Palestijnse renster. Met ons project willen we deze rensters helpen. Het is heel belangrijk voor ons.”