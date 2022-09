Israel-Premier Tech verlengt met Van Asbroeck en nog drie renners

Israel-Premier Tech heeft vier contracten verlengd. Tom Van Asbroeck (32), Guillaume Boivin (33), Mads Würtz Schmidt (28) en Rick Zabel (28) komen ook volgend seizoen uit voor de Israëlische ploeg. Boivin tekent bij tot eind 2023, de andere drie tot eind 2024.

Algemeen manager Kjell Carlström is blij dat hij ook volgend jaar kan rekenen op de vier ervaren renners. “Guillaume, Mads, Tom en Rick hebben inmiddels bewezen goede teamgenoten te zijn. Ze zijn bereid om in dienst te rijden van onze kopmannen, maar zijn tegelijkertijd in staat om de kans te grijpen als die zich aandient. Ze hebben bijdragen aan belangrijke momenten in de geschiedenis van het team.”

Van Asbroeck koerst al sinds 2019 voor de Israëlische ploeg en won in zijn eerste jaar Binche-Chimay-Binche. Sindsdien staat de rappe Belg droog, al was hij dit jaar nog wel goed voor enkele ereplaatsen. Zo werd hij onlangs tiende in de Gooikse Pijl. Ook Boivin, Würtz Schmidt en Zabel mogen af en toe voor eigen succes gaan, en met succes. Würtz Schmidt was vorig jaar namelijk nog succesvol met ritwinst in Tirreno-Adriatico.

Van Asbroeck is blij dat hij ook de komende jaren zal uitkomen voor Israel-Premier Tech, ook al verkeert de ploeg in ernstige degradatienood. “Ik ben super blij, de ploeg voelt echt aan als familie. We hebben dit seizoen helaas onze pech gekend, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Ik geloof nog steeds in het aanwezige potentieel. What is great will eventually shine!”