Israel-Premier Tech rondt komst Ackermann af: “Nog altijd een van de beste sprinters”

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook afgerond: Pascal Ackermann verlaat UAE Emirates voor een nieuw avontuur bij Israel-Premier Tech. De snelle Duitser tekent voor twee seizoenen bij de Israëlische formatie, en krijgt met Michael Schwarzmann een nieuwe vaste lead-out-renner. Schwarzmann komt dan weer over van Lotto Dstny.

Na een beloftenperiode van vier jaar bij de Duitse Continental-formatie Rad-Net Rose, werd Ackermann in 2017 prof bij BORA-hansgrohe. Hij bleef de Duitse ploeg vijf seizoenen trouw, waarin hij 36 zeges boekte en uitgroeide tot een topsprinter. Aardig wat overwinningen waren op WorldTour-niveau, waaronder ritten in de Giro d’Italia, Vuelta a España, UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië, Ronde van Polen en de Gree-Tour of Guangxi.

Ook in eendagsklassiekers boekte hij de nodige successen met winst in onder meer de Prudential RideLondon Classic, Brussels Cycling Classic, Bredene Koksijde Classic en Eschborn-Frankfurt. Ackermann trok eind 2021 naar UAE Emirates. Afgelopen mei won de Duitse sprintbom opnieuw een etappe in de Giro d’Italia, maar de samenwerking bracht niet wat beide partijen hadden gehoopt. Bij Israel-Premier Tech hoopt Ackermann weer een veelwinnaar te worden.

“Ik was op zoek naar een ploeg die zich richt op het ontwikkelen van renners, en waar ik kan rekenen op een goede lead-out”, laat Ackermann weten via zijn aanstaande nieuwe werkgever. De 29-jarige Duitser heeft een duidelijk doel voor ogen. “Ik heb al veel wedstrijden gewonnen, maar kende nog geen succes in de Tour de France. Ik heb de Tour nog nooit mogen rijden, maar ik denk dat Israel-Premier Tech de perfecte ploeg is om dat wel te doen. En hopelijk ben ik dan meteen succesvol.”

Algemeen manager Kjell Carlström heeft erg veel vertrouwen in de gloednieuwe aanwinst. “We zijn er zeker van dat we bij Pascal passen. Hij heeft al veertig overwinningen op zijn palmares en is nog altijd een van de betere spurters van het peloton”, is de Finse ex-renner van mening.

Nieuwe sprinttandem

De sprintkern van Israel-Premier Tech zal er komend jaar helemaal anders uitzien, met Pascal Ackermann en Ethan Vernon als sprinttroeven. De Britse spurter, die nu nog uitkomt voor Soudal Quick-Step, werd eerder deze maand al aangekondigd. Daar staat dan wel het vertrek van Giacomo Nizzolo tegenover. De ervaren Italiaan gaat op zijn beurt zijn geluk beproeven bij Q36.5 Pro Cycling.