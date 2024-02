donderdag 15 februari 2024 om 12:43

Israel-Premier Tech niet in Ronde van het Baskenland, Q36.5 wel van de partij

De Ronde van het Baskenland heeft de deelnemende teams voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De organisatie rekent – naast de achttien WorldTeams – op de aanwezigheid van zes ProTeams. Lotto Dstny en Israel-Premier Tech waren zeker van deelname, maar ontbreken op de startlijst.

Dat Lotto Dstny dit jaar de Ronde van het Baskenland links laat liggen, was al langer bekend. Nu blijkt ook dat Israel-Premier Tech zijn kat stuurt voor de aankomende editie van de zesdaagse wielerronde. De twee teams mogen in 2024 in elke WorldTour-wedstrijd starten. Zij eindigden vorig jaar namelijk op de plekken één en twee in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Het gaat hier om een recht, niet om een plicht.

Mede daardoor zijn er twee extra wildcards vrijgekomen. De organisatie kon zo zes ploegen naar keuze uitnodigen en is uitgekomen bij de Spaanse formaties Euskaltel-Euskadi, Equipo Kern-Pharma, Caja Rural Seguros RGA en Burgos-BH, de Franse ploeg TotalEnergies en het Zwitserse Q36.5.

De 63ste editie van de Ronde van het Baskenland wordt verreden van 1 tot en met 6 april. De wedstrijd gaat van start met een tijdrit in en rond Irun, de finish zal traditiegetrouw plaatsvinden in de omgeving van Eibar. Vorig jaar ging de eindzege naar Jonas Vingegaard en de Deen zal ook dit jaar aan de start verschijnen, in de hoop zijn titel te prolongeren.