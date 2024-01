vrijdag 5 januari 2024 om 18:14

Lotto Dstny ook in 2024 niet van start in Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico en Ronde van het Baskenland

Lotto Dstny verschijnt in het aankomende wielerseizoen net als vorig jaar weer niet aan de start van enkele grote koersen op de kalender. Zo is de Belgische ProTour-ploeg voor het tweede jaar op rij niet aanwezig in de Giro d’Italia, bevestigt de ploeg tijdens hun ploegenpresentatie. Daarbovenop kiest de formatie er in tegenstelling tot vorig jaar voor om in 2024 ook niet te starten in de Ronde van Polen.

Sinds de omzetting van Lotto Dstny van WorldTour-ploeg naar ProTour-ploeg heeft de Belgische formatie de wedstrijdkalender aangepast. Alle WorldTour-teams zijn verplicht om deel te nemen aan de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España, maar dit is niet het geval voor ProTeams als Lotto Dstny. Vorig jaar bleef de ploeg tijdens de Giro d’Italia ook al thuis, aangezien de selectie destijds te krap was om deel te nemen aan alle drie de grote rondes.

Bovendien was de ploeg erop gebrand om in andere, wat kleinere wedstrijden zoveel mogelijk UCI-punten te sprokkelen. Ook dit jaar kiest de ploeg dus bewust hun koersen uit. Naast de Giro d’Italia slaat de ploeg ook de Tour Down Under, Tirreno Adriatico, Ronde van het Baskenland en de Ronde van Polen over. De laatstgenoemde was vorig jaar nog wel onderdeel van de wedstrijdkalender van Lotto Dstny.