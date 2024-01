woensdag 31 januari 2024 om 11:20

Ronde van het Baskenland begint met tijdrit, slotrit speelt zich weer af in en rond Eibar

De organisatie van de Ronde van het Baskenland heeft zijn rittenschema voor de eerstvolgende editie van de ronde uit de doeken gedaan. De 63ste Ronde van het Baskenland gaat van start met een tijdrit in en rond Irun, de finish zal traditiegetrouw plaatsvinden in de omgeving van Eibar.

Vorig seizoen begon de Ronde van het Baskenland nog met een rit-in-lijn, maar dit jaar geeft de organisatie weer de voorkeur aan een inleidende tijdrit. De verschillen zullen normaal gezien al behoorlijk oplopen in de openingschrono van exact tien kilometer, met start en finish in Irun. De renners krijgen onderweg namelijk meerdere klimmetjes voorgeschoteld, waaronder een korte kasseienklim (gemiddeld 10%) vlak na de start.

De Ronde van het Baskenland is nooit een sprintersvriendelijke wedstrijd geweest, maar in de eerste rit-in-lijn – van Irun naar Kanbo/Cambo-les-Bains – is een spurt met een grote groep niet uitgesloten. Onderweg is het zeker niet biljartvlak, maar voor Baskische begrippen is het allemaal vrij rechttoe-rechtaan. Een interessant gegeven: de renners koersen en finishen op dag twee in Frans Baskenland.











"

De derde etappe speelt zich weer af in Spaans Baskenland en is zeker niet te onderschatten. In de langste rit (net geen 191 kilometer) van de Ronde van het Baskenland staan er liefst zes gecategoriseerde hellingen op het menu, met de beklimmingen naar Olaberria (1,6 km aan 7,5%) en Lizarrusti (6,4 km aan 4,7%) op respectievelijk 36 en 18 kilometer van de streep. Na de laatste klim van de dag, is er nog wel tijd om de boel weer bijeen te brengen.

In de vierde rit is het opnieuw klimmen geblazen, en nu lijkt de finale ook zwaar genoeg om de boel uiteen te ranselen. Het zwaartepunt ligt duidelijk in de laatste 55 kilometer, met achtereenvolgens de beklimmingen naar Olaeta (3,1 km aan 6,8%), Untzilla (2,3 km aan 8,5%) en Leintz Gatzaga (3 km aan 8,7%). Eenmaal op de top van de laatste klim, is het nog maar acht kilometer naar de finish in Legutio.

Loodzware slotetappes

In de slotetappes op 5 en 6 april krijgen we een antwoord op de vraag wie de 63ste editie van de Ronde van het Baskenland zal winnen. In de voorlaatste rit, met start in Vitoria-Gasteiz en finish in Amorebieta-Etxano, krijgen de renners met de Puerto de Urkiola (5,5 km aan 9,4%) een zeer bekende wielercol voorgeschoteld. En alsof dat nog niet genoeg is, wachten er daarna nog twee passages over de klim naar Muniketa Gaina (3,5 km aan 7,3%).

Als afsluiter heeft de organisatie nog wat in petto voor de renners. In de allesbeslissende bergrit naar Eibar zal het klassement definitief worden vormgegeven. De rit is een blauwdruk van vorig jaar en dit betekent dat er – net als in 2023 – weer zeven beklimmingen worden opgediend. De bijzonder lastige Krabelin (5 km aan 9,6%, met een maximale stijging van 17%) en de klim naar Izua (4,1 km aan 9,2%) zijn onderweg de belangrijkste scherprechters.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van het Baskenland naar Jonas Vingegaard. De Deen van toen nog Jumbo-Visma was duidelijk de beste onder de klassementsrenners, won liefst drie van de zes etappes en bleef in het eindklassement thuisfavorieten Mikel Landa en Ion Izagirre voor.

Rittenschema Ronde van het Baskenland 2024 (1-6 april)

01/04 – Etappe 1: Irun – Irun (10 km – tijdrit)

02/04 – Etappe 2: Irun – Kanbo/Cambo-les-Bains (160 km)

03/04 – Etappe 3: Ezpeleta – Altsasu (190,9 km)

04/04 – Etappe 4: Etxarri Aranatz – Legutio (157,5 km)

05/04 – Etappe 5: Vitoria-Gasteiz – Amorebieta-Etxano (175,9 km)

06/04 – Etappe 6: Eibar – Eibar (137,8 km)