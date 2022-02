Israel-Premier Tech met vijftal naar UAE Tour, geen Luke Rowe bij INEOS Grenadiers

Israel-Premier Tech heeft op sociale media hun selectie vrijgegeven voor de UAE Tour, die zondag van start gaat. Daar zullen maar vijf renners te zien zijn van de Israëlische ploeg. Onder meer Daryl Impey en Rick Zabel zullen proberen voor de winst te gaan.

“We hebben op het laatste moment nog wat aanpassingen moeten maken in onze planning door Covid. Dit heeft ervoor gezorgd dat we maar met slechts vijf renners aan de start zullen staan”, zo klinkt het op hun Twitter. Rudy Barbier, Alex Dowsett, Daryl Impey, Taj Jones en Rick Zabel zijn de vijf renners in kwestie.

INEOS Grenadiers zal het zonder Luke Rowe moeten doen in de UAE Tour, die aanvankelijk wel op de startlijst stond. De ploeg laat op sociale media weten dat de 31-jarige renner positief heeft getest op het coronavirus en dus niet in actie zal komen. Met het wegvallen Rowe telt de selectie van INEOS Grenadiers zes renners. Andrey Amador, Filipo Ganna, Michal Kwiatkowski, Luke Plapp, Elia Viviani en Adam Yates zijn de ijzers in het vuur.

De UAE Tour gaat zondag van start en is tevens ook de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar. Onder anderen Tadej Pogačar, Tom Dumoulin, João Almeida en Adam Yates willen hun benen tonen op de lastige aankomsten. Ook krijgen we veel sterke sprinters aan de start. Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Sam Bennett en Jasper Philipsen zijn een paar van deze snelle mannen.

Unfortunately @LukeRowe1990 has tested positive for COVID upon arrival in Abu Dhabi. Luke has minor symptoms and will follow the local isolation guidelines. We will start #UAETour with six riders. https://t.co/ck3QBLbluW

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 19, 2022