Israel-Premier Tech met Guillaume Boivin en Mads Würtz Schmidt naar Parijs-Roubaix

Eerder deze week werd al bekend dat Sep Vanmarcke niet aan de start zal komen van Parijs-Roubaix, zijn naam moet u dus niet zoeken in de selectie van Israel-Premier Tech. Renners die wel aan de start zullen staan zijn onder meer sterke mannen Mads Würtz Schmidt en Guillaume Boivin, die vorig jaar na een zeer sterke koers negende werd.

De andere namen in de selectie van Israel-Premier Tech zijn Rudy Barbier, Jenthe Biermans, Reto Hollenstein en Taj Jones. Ze zullen dus met zes coureurs strijden voor de overwinning in de Hel van het Noorden. In de Ronde van Vlaanderen moest de ploeg nog afhaken door verschillende zieke renners.

“Ik ben ziek geworden in de laatste weken dus ik moest mijn doelen een beetje herzien. Parijs-Roubaix is echter een koers waar ik de hele winter over aan het denken ben”, aldus Boivin. “Het past goed bij mijn kwaliteiten. Mijn benen zijn niet echt top, maar ook niet slecht. Ik heb nog een beetje hoop dat ik ergens in de top-10 kan finishen.”