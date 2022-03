Israel-Premier Tech met Froome en Hermans in Coppi e Bartali

Israel-Premier Tech heeft zijn definitieve ploeg bekendgemaakt voor de Settimana Internazionale Coppi en Bartali, die morgen van start gaat. Het wordt voor viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome zijn eerste koers van het seizoen. Verder springt ook de naam van Ben Hermans in het oog.

Hermans heeft goede herinneringen aan de Coppi e Bartali. De Belgische klimmer won een jaar geleden de ploegentijdrit met (toen nog) Israel Start-Up Nation en eindigde daarna nog drie keer bij de beste tien. Het leverde hem destijds de zesde plaats in het eindklassement op, op veertig seconden van eindwinnaar Jonas Vingegaard.

Het huidige seizoen begon Hermans met de Challenge Mallorca. Daarna bleef hij in Spanje voor de Ronde van Valencia, waar hij vijftiende eindigde in het algemeen klassement. Daarna koerste hij een tijdje niet vanwege een corona-infectie. De Coppi en Bartali wordt zijn eerste wedstrijd in ruim zes weken.

In het voorbije weekend werd bekend dat Chris Froome in de Coppi e Bartali terugkeert in koers. Door een knieblessure kwam de viervoudig Tour-winnaar nog niet in actie. Voor de lastige ritten heeft de ploeg Omer Goldstein en Guy Niv in de selectie. Alexander Cataford, Reto Hollenstein en Mason Hollyman, die vanuit Israel Cycling Academy meedoet, maken het team compleet.

Selectie Israel-Premier Tech voor Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart)

Alexander Cataford

Chris Froome

Omer Goldstein

Ben Hermans

Reto Hollenstein

Mason Hollyman

Guy Niv