Israel-Premier Tech last minute op startlijst Route d’Occitanie

Israel-Premier Tech heeft zich op het laatste moment nog aangemeld voor de Route d’Occitanie. De Franse rittenkoers gaat op 16 juni van start en maakt melding van de deelname van het WorldTeam. Daarmee komt het aantal deelnemende ploegen op 21 uit.

De Route d’Occitanie had in eerste instantie acht WorldTeams op het startblad staan, met AG2R Citroën, Astana Qazaqstan, Cofidis, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Movistar en Trek-Segafredo. Ook waren zeven ProTeams en vijf continentale ploegen uitgenodigd voor de vierdaagse.

Daar is last minute dus ook Israel-Premier Tech aan toegevoegd. De ploeg van kopmannen Jakob Fuglsang, Michael Woods en Chris Froome zit in grote degradatiezorgen en zal in het restant van dit jaar veel UCI-punten moeten scoren om de WorldTour-licentie niet kwijt te raken. Israel-Premier Tech is momenteel het slechtste WorldTeam van de laatste drie seizoenen. Het een-tweetje van Fuglsang en Woods in de Mercan’Tour Classic was daarom belangrijk in de strijd tegen degradatie.

Niet alleen Israel-Premier Tech is verwikkeld in de degradatiestrijd. Van de deelnemende ploegen in de Route d’Occitanie moet ook EF Education-EasyPost vrezen. Het Amerikaanse team scoort dit jaar nauwelijks punten, waardoor Lotto Soudal (dat onder de degradatiestreep staat, maar veel punten scoort) dichterbij komt.

Une 21e équipe au départ de la Route d'Occitanie. Bienvenue à @IsraelPremTech qui sera la 9e équipe World-Tour alignée à Séméac le 16 juin prochain.#RDO2022 pic.twitter.com/XTS0Bbi5xT — La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) June 2, 2022