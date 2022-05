Jakob Fuglsang zegeviert in Mercan’Tour Classic

Jakob Fuglsang heeft de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes achter zijn naam gezet. Op de Col de Valberg, de laatste klim van de dag, demarreerde de ervaren Deen van Israel-Premier Tech uit een elitegroepje om de laatste zes kilometer solo af te werken. Hij volgde op de erelijst Guillaume Martin op die vorig jaar de eerste editie van de Franse klimeendaagse won.

Twee dagen na de Boucles de la Mayenne ging de Franse kalender verder met de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, de twaalfde ronde van de Coupe de France. De bergachtige wedstrijd was toe aan zijn tweede editie. De start werd deze keer verplaatst van Saint-Sauveur-sur-Tinée naar Puget-Théniers. Verder bleven de hoofdingrediënten dezelfde met de beklimmingen van La Colmiane, de lange Col de la Couillole en een aankomst bergop op de Col de Valberg. Alles bij elkaar moest 4200 meter hoogteverschil worden overwonnen.

Een kopgroep met vijf man kleurde lange tijd de koers. Valentin Ferron (TotalEnergies), dit seizoen al goed voor de tweede plaats in Parijs-Camembert en de derde in La Route Adélie de Vitré, was weggereden samen met Larry Warbasse (AG2R Citroën), Théo Delacroix (Intermarché), Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM), zesde in de Boucles de l’Aulne, en de jonge neoprof Alessandro Verre (Arkéa Samsic). Zij pakten in de aanloop naar Le Colmiane, de eerste klim van de dag, zes minuten voorsprong op het peloton.

Peloton versnelt op La Colmiane

TotalEnergies zag al in de eerste uren van de wedstrijd uitvallen. De klimmer, dit jaar onder meer vijfde in de Tour de La Provence, kwam ten val en kon niet verder. Op La Colmiane versnelde het peloton onder aanvoering van met name de ploegen van Israel-Premier Tech en Groupama-FDJ en begon het verschil met de kopgroep langzaam maar zeker terug te lopen. Op de Couillole, het verschil bedroeg intussen nog twee minuten, viel de kopgroep uit elkaar: Warbasse en Delacroix moesten de anderen laten gaan en Ferron, Schönberger en Verre reden samen verder.

De kopgroep fungeerde niet optimaal en op vijf kilometer onder de top van de Couillole kreeg het peloton met de renners van Groupama-FDJ op kop, de overgebleven vluchters in het vizier. Niet veel later was alles weer bij elkaar. Vervolgens kwam een kleine elitegroep met de beste renners van de dag over de top van de klim van buitencategorie. Opmerkelijk was de aanwezigheid van viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome. De Brit van Israel-Premier Tech zat erbij terwijl onder anderen Ion Izagirre en Warren Barguil al hadden moeten lossen.

Behalve Froome zaten ook zijn ploeggenoten Jakob Fuglsang en Michael Woods nog van voren, net als Jesús Herrada (Cofidis), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), David Gaudu, Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach, Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Louis Meintjes (Intermarché), Steff Cras (Lotto Soudal), Matteo Jorgenson, Gregor Mühlberger (Movistar) en Michel Ries (Arkéa Samsic). Deze groep begon na de eerste passage door Valberg aan de afdaling naar de voet van de laatste klim van de dag, de Col de Valberg van twaalf kilometer aan gemiddeld 7,4%.

Chris Froome lost op Col de Valberg

Groupama-FDJ zag op de Valberg Pinot afhaken, nadat hij hard voor de ploeg had gewerkt. Ook Froome moest vroeg eraf. Reichenbach leidde de elitegroep de eerste kilometers omhoog, met Gaudu in zijn wiel. Hun pas 18-jarige ploegmaat Martinez, zoon van voormalig topmountainbiker Miguel Martinez, zat een stukje verder. Op zeven kilometer van de streep, draaide Reichenbach af en begonnen de aanvallen. Fuglsang opende de debatten, waarna ook Woods versnelde. Gaudu ging mee met de Canadees en ook Herrada, Fuglsang en Cras.

Met nog zes kilometer te gaan viel Fuglsang opnieuw aan en deze keer pakte de Deense klimmer een gat. Gaudu ging in het tegenoffensief, maar kreeg Woods, een ploegmaat van Fuglsang, mee als waakhond. Fuglsang kwam niet meer in de problemen en legde na 167,9 kilometer beslag op de overwinning. Het was zijn eerste zege sinds de Ronde van Lombardije 2020. Woods maakte de feestvreugde bij Israel-Premier Tech compleet door Gaudu te kloppen in de strijd om de tweede plaats. Herrada en Cras maakten de top vijf compleet.