woensdag 3 januari 2024 om 10:32

Israel-Premier Tech en Movistar met meerdere speerpunten naar Tour Down Under

Over goed twee weken is het tijd voor de eerste WorldTour-koers van 2024: de Santos Tour Down Under. De eerste selecties voor de Australische wielerronde druppelen al binnen. Israel-Premier Tech rekent onder meer op Corbin Strong en Stephen Williams, Movistar dan weer op Iván García Cortina en Gonzalo Serrano.

Israel-Premier Tech heeft – als een van de eerste ploegen – zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under (16-21 januari). De Israëlische formatie heeft op het eerste gezicht meerdere sportieve ijzers in het vuur. De grootste kanshebber op een goede eindnotering is wellicht Corbin Strong. De 23-jarige Nieuw-Zeelander was een van de seizoensrevelaties van 2023 en vindt in Australië een parcours op zijn maat.

Maar Strong is zeker niet de enige renner van Israel-Premier Tech met de nodige adelbrieven: de ploeg speelt later deze maand in de Tour Down Under ook de Canadese rasaanvaller/allrounder Derek Gee, de ervaren Simon Clarke, de Britse puncheur Stephen Williams en nieuwkomer George Bennett uit. Nick Schultz en Guillaume Boivin vervolledigen de selectie.

De Spaanse WoldTour-formatie Movistar heeft ook zijn huiswerk ingeleverd voor de Tour Down Under. De telecombrigade trekt met Iván García Cortina, Gonzalo Serrano en Ruben Guerreiro naar de eerste WorldTour-koers van 2024. García Cortina, Serrano en Guerreiro zijn de meest in het oog springende namen, maar verder is het uitkijken naar Vinícius Rangel, Johan Jacobs en aanwinsten Jon Barrenetxea en Manlio Moro.

Parcours

De Tour Down Under zal in 2024 niet beginnen met een proloog, zoals afgelopen jaar wel het geval was. In plaats daarvan krijgen de renners een rit van 144 kilometer voorgeschoteld met start en finish in Tanunda. Renners die dromen van de eindzege, zullen vooral de laatste twee etappes met rood omcirkelen in het routeboek. De voorlaatste rit finisht namelijk op Willunga Hill, de slotetappe op Mount Lofty.