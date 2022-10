Iserbyt schiet raak in Superprestige Ruddervoorde, onfortuinlijke Van der Haar derde

Eli Iserbyt heeft de eerste manche van de Superprestige op zijn geschreven. De Belg won in Ruddervoorde voor Laurens Sweeck en Lars van der Haar, die lange tijd alleen voorop reed, maar in de finale twee lekke banden kreeg.

Nadat Denise Betsema de eerste manche van de Superprestige bij de vrouwen won, was het de beurt aan de mannen in Ruddervoorde. Degenen die de afgelopen weken de dienst uitmaakten, waren ook nu aanwezig. Van hen stak Eli Iserbyt er voorlopig bovenuit en dus werd hij als grote favoriet gezien. Met onder anderen zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Laurens Sweeck aan de start zou hij het echter niet gemakkelijk krijgen.

Slechte start Sweeck en Iserbyt

Bovendien schoot Iserbyt slechte uit de startblokken. Nog voordat de renners het veld indoken, had de West-Vlaming al veel plekken verloren. Hetzelfde gold voor Laurens Sweeck. Terwijl Toon Vandebosch de beste start kende en een groot deel van de eerste ronde op kop reed, volgden Iserbyt en Sweeck bij de eerste doorkomst op respectievelijk de plaatsen elf en negentien. Echt grote gaten waren er op dit moment evenwel nog niet.

In de tweede ronde trok Quinten Hermans vooraan door. Vanthourenhout en Vandebosch volgden als eerste, maar Iserbyt was al opgeschoven en dichtte met onder andere Van der Haar in zijn zog het kleine gaatje dat was ontstaan. Acht renners – nog altijd zonder Sweeck – begonnen zodoende aan de derde ronde. Al snel sloot Sweeck echter ook aan.

Van der Haar countert Vanthourenhout

In de derde ronde versnelde Vanthourenhout. Hij creëerde een kloof met de rest van de groep, waar Felipe Orts aanvankelijk op kop reed. Van der Haar nam op een zeker moment echter over en ging in de achtervolging. Op de aankomststrook wist de Nederlander de bres te dichten. De renner van Baloise Trek Lions trok daarop direct door en liet Vanthourenhout achter. De West-Vlaming zakte terug in het groepje met Sweeck, Iserbyt, Hermans en Vandebosch.

Van der Haar liep tijdens de vijfde ronde snel uit tot twintig seconden. Iserbyt rook het gevaar en probeerde in zijn eentje naar de Europees kampioen toe te springen. Even kwam de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal dichterbij, maar na een matige zandpassage viel hij al snel weer terug tot bij de achtervolgers.

Lekke banden Van der Haar

Het gat tussen Van der Haar en het kwartet achter hem liep vervolgens op tot bijna een halve minuut. Maar aan het einde van ronde zes versnelde Sweeck in de zandstrook, waardoor hij samen met Iserbyt dichterbij sloop. Het verschil daalde tot onder tot twintig seconden. Hoewel Van der Haar de marge vervolgens weer wat uitbreidde, maakte Sweeck in de volgende ronde weer gebruik van het zand om van de voorsprong te knabbelen.

Dat had ook te maken met een lekke band voor Van der Haar. Aan het begin van de achtste ronde kon hij wisselen, maar Sweeck en Iserbyt naderden inmiddels al op enkele seconden. Het was Iserbyt die als eerste de aansluiting maakte. Hij liet Van der Haar daarop gelijk achter, want de Nederlander had opnieuw een lekke band. De pechvogel zakte terug tot bij Sweeck en moest – nog altijd met een lekke band – de renner van Crelan-Fristads laten gaan.

Iserbyt wist in de slotronde stand te houden tegen Sweeck, die genoegen moest nemen met een tweede plek. Lars van der Haar eindigde op plek drie.

Superprestige Ruddervoorde

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 12s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 31s

4. Quinten Hermans (Tormans Cyclo Cross) op 42s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m10s

6. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 1m22s

7. Felipe Orts Lloret (Burgos-BH) op 1m29s

8. Niels Vandeputte (Tormans Cyclo Cross) op 1m34s

9. Mees Hendrikx (Crelan-Fristads) op 1m45s

10. Kevin Kuhn (Tormans Cyclo Cross) op 1m49s