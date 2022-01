Iserbyt overtuigt twee weken voor WK: “Overwinning is goed voor het kopje”

Eli Iserbyt was erg tevreden na zijn demonstratie in de Wereldbeker van Flamanville. In de Franse cross stond er geen maat op de winnaar van de Wereldbeker, die Toon Aerts en Michael Vanthourenhout op grote achterstand reed. “Het was een parcours op mijn maat en ik voelde mij heel goed vanaf het begin”, vertelt hij na afloop.

“In de verkenning lag het heel glad, maar het parcours droogde nog wat op”, legt Iserbyt uit. Het zorgde ervoor dat hij onderweg van banden wisselde. “Maar ik kon door mijn voorsprong mijn lijnen rustig kiezen en dat is het beste van al. Ik wilde een clean race rijden. Ik voelde mij heel sterk, kon veel power genereren en had het juiste ritme snel te pakken.”

Zijn zege in Normandië is een flinke opsteker voor de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, met het WK veldrijden over twee weken. “Ik wist dat ik niet super slecht was, maar heb nu het goede gevoel te pakken. Een overwinning is altijd belangrijk en goed voor het kopje. Ik hoop dat ik op de goede weg ben richting het WK”, kijkt hij vooruit. “Ik ben ook twee weken iets minder diep geweest dan de rest. Het voelde ook alsof ik rondreed als in Hulst. Het was tof, ik had niet veel stress.”

In Flamanville was voor het eerst in lange tijd ook weer publiek aanwezig. “Dat doet wel iets extra”, vertelt de winnaar. “Het gaf mij vleugels. Hopelijk kunnen we dat binnenkort ook in België weer doen.”