Iserbyt moet meerdere erkennen in Van der Haar: “Lars is de verdiende winnaar”

Geen vier op een rij voor Eli Iserbyt in de Koppenbergcross. Na zeges in 2019, 2020 en 2021 moest hij dit keer genoegen nemen met een tweede plaats achter Lars van der Haar. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal was na afloop echter realistisch. “Lars was vandaag gewoon een procentje beter”, citeert Sporza.

Iserbyt zocht na afloop niet naar excuses. “We rijden als ploeg een goede wedstrijd, maar Lars was vandaag een procentje beter. Michael (zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout, red.) heeft tijdens de cross veel werk moeten doen en dat is ook de reden waarom hij nog stilviel op de laatste beklimming. Dat is jammer, maar Lars was vandaag net iets explosiever en dat heb je zeker nodig op dit parcours.”

Vanthourenhout leek in de slotronde op weg naar de overwinning na een schuiver van Van der Haar, maar de Belg viel op de steile kasseienklim naar de finish compleet stil. “Ik hoopte eigenlijk nog dat Michael een versnelling in de benen had, maar we zagen hem stilvallen”, aldus Iserbyt. “De renner met het beste eindschot wint dan. Lars is de verdiende winnaar. Het was een heel mooie wedstrijd en ook voor ons was het spannend.”

“Lars is de topfavoriet voor de Europese titel”

Iserbyt liet met een tweede plaats op de Koppenberg wel zien dat hij klaar is voor het EK in Namen van komende zondag, al schuift de Europese kampioen van Rosmalen Van der Haar naar voren als de topfavoriet. “Lars is in vorm en Namen is een parcours voor hem. Hij is denk ik wel de topfavoriet. De voorbije jaren was het voor mij moeilijk in Namen. Ik trek dan ook met een minder zeker gevoel naar het EK.”