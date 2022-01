Iserbyt klopt Van der Haar en Pidcock in spannende Wereldbeker Hoogerheide

Eli Iserbyt heeft de laatste manche van de Wereldbeker 2021-2022 in Hoogerheide gewonnen. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal wist in de finale van de GP Adrie van der Poel uit de handen te blijven van Lars van der Haar, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout.

Ryan Kamp had de kopstart te pakken in Hoogerheide, voor Quinten Hermans en Toon Aerts. Het duurde even voor iedereen op zijn plek reed, want Tom Pidcock en Eli Iserbyt kenden een mindere start. Lars van der Haar was in eigen land goed vertrokken en hij nam het initiatief in de eerste ronde. Hij kreeg Hermans, Kamp en Corné van Kessel mee.

De Europees kampioen viel niet stil en reed zijn concurrenten stuk voor stuk uit zijn wiel, behalve Hermans. Van Kessel, Kamp, Aerts, Pidcock, Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Vincent Baestaens volgden op tien seconden. Het was de Britse topper die het heft nam in de achtervolging en aan het eind van de derde ronde (van de negen) aansloot vooraan. Vanthourenhout, Iserbyt en Van Kessel moesten in de achtervolging.

Pidcock solo na valpartij Van der Haar

Aerts was ondertussen uitgeschakeld na een fout bij het springen van de balkjes. Ook Van der Haar maakte een fout. Hij gleed onderuit in een afdaling en kreeg drie collega’s over zich heen. Van Kessel was het grootste slachtoffer; zijn ketting begaf het en dus gaf hij op. Pidcock zat voor de val en profiteerde optimaal van de onrust, terwijl Vanthourenhout de crash net kon ontwijken en zich de eenzame achtervolger mocht noemen.

In de vijfde ronde sloten Van der Haar en Iserbyt aan bij Vanthourenhout, waardoor Pidcock drie achtervolgers kreeg op twintig seconden achterstand. Dat verschil werd een ronde later gehalveerd, onder aanvoering van Wereldbeker-winnaar Iserbyt. Hij maakte echter een foutje en daardoor werd het gat weer wat groter.

Iserbyt sluit aan bij Pidcock

Door een fietswissel en een foutje moest Van der Haar zijn medestanders Vanthourenhout en Iserbyt wat laten gaan, maar door een misser van Vanthourenhout bij de balken kwam de Nederlander weer op de derde plaats te rijden. Iserbyt bleef wel op de fiets en kwam twee rondes voor het einde tot op zes seconden van Pidcock. Niet veel later sloot de Belg aan bij de Brit, waardoor de spanning compleet terug was in de GP Adrie van der Poel.

In het laatste deel van die voorlaatste ronde maakten Van der Haar en Vanthourenhout de strijd om de winst nog spannender, door aan te sluiten bij Iserbyt en Pidcock. En ook de verslagen geachte Toon Aerts kwam nog tot op tien seconden van de kopgroep. Dat zag Iserbyt ook gebeuren. Hij versnelde en reed de andere drie op een gaatje, maar daar reageerde Pidcock fel op. Alles bleef daardoor op een zakdoek in de slotronde.

Iserbyt houdt de concurrentie af

Na de balkjes leek Pidcock met een ferme sprint aan te sluiten in het zog van Iserbyt, maar de Brit kwam net tekort. De winst ging daardoor naar Iserbyt, die de puntjes op de i zette in de Wereldbeker door naast het eindklassement ook de slotmanche te winnen. De geslagen Pidcock werd in de oplopende finishstraat nog gepasseerd door Van der Haar. Vanthourenhout werd vierde.

Wereldbeker veldrijden Hoogerheide 2022

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar

3. Tom Pidcock

4. Michael Vanthourenhout

5. Toon Aerts

6. Mees Hendrikx

7. Quinten Hermans

8. Tom Meeusen

9. Toon Vandebosch

10. Laurens Sweeck