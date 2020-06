Iraanse wielrensters vier jaar geschorst na positieve test donderdag 4 juni 2020 om 08:33

De UCI heeft twee Iraanse wielrensters een vierjarige schorsing opgelegd. Bij Fatemeh Hadavand (22) en Maedeh Nazari (21) werden twee jaar geleden positieve tests op anabolen steroïden afgenomen.

Hadavand en Nazari liepen in februari 2018 tegen de lamp, blijkt uit documenten van de internationale wielerunie. Op dat moment waren zij actief op het Aziatisch kampioenschap baanwielrennen. Het toernooi vond in dat jaar plaats in Nilai, Maleisië.

De schorsingen van de jonge rensters gaat met terugwerkende kracht in op de datum van de positieve test, waardoor zij vanaf februari 2022 weer in actie mogen komen.