Ion Izagirre pakt zijn tweede Spaanse tijdrittitel

Ion Izagirre heeft voor de tweede keer het Spaans kampioenschap tijdrijden achter zijn naam gezet. In de 32,1 kilometer lange tijdrit door en rond Busot was de renner van Astana-Premier Tech slechts achthonderdsten sneller dan nummer twee David De la Cruz.

“Ik ben heel erg blij dat ik weer Spaans kampioen tijdrijden ben”, reageerde Izagirre, die ook in 2016 de Spaanse tijdrittitel veroverde. “De tijdrit ging echt goed en de hele tijd voelde ik me ook goed, ook al was het erg zwaar. Het was een lastig parcours met veel op en neer, dus het was moeilijk om een constant tempo aan te houden.”

De 32-jarige renner was er al van uitgegaan dat het op een paar seconden zou aankomen. “Iván Velasco gaf mij steeds de tussentijden van David De la Cruz door en ik moest tot op de streep op de limiet gaan. We zijn echt heel blij.” Uiteindelijk zette hij de klok stil op 40:19 minuten en was daarmee nipt sneller dan De la Cruz. Carlos Rodriguez werd derde.

De la Cruz: “Moeilijk om zo te verliezen”

De la Cruz moest dus met nipt verschil genoegen nemen met het zilver. De Spanjaard van UAE Emirates kwam minder dan een seconde tekort voor de titel.

“Na de Ronde van Zwitserland ben ik meteen hiernaartoe gekomen om mijn voor te bereiden en te wennen aan de hitte en de omstandigheden in Alicante. Ik kende het parcours goed en werkte nauw met mijn coach samen, zodat alles goed zou gaan. Het is altijd moeilijk om met zo’n klein verschil te verliezen, maar ik moet het accepteren. Izagirre reed een geweldige rit. Ik neem mee dat de vorm goed is voor mijn volgende doelen”, aldus De la Cruz.