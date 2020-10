Ion Izagirre na ritzege in Vuelta: “Ik moet mijn broer Gorka bedanken”

Ion Izagirre wist vandaag de zesde etappe in de Vuelta a España te winnen. De Baskische renner van Astana bleek de sterkste vluchter op de slotklim in skigebied Formigal. “Het was echt een hele lastige etappe, aangezien we moesten koersen in enorm slecht weer”, zo vertelde Izagirre in het flashinterview.

De 31-jarige Izagirre maakte deel uit van een sterke vluchtgroep en kwam na een felbetwiste etappe als eerste over de finish. “We wisten dat het een zware etappe zou worden, maar we konden vandaag echt voluit gaan. Morgen is namelijk een rustdag. Het was een hele grote kopgroep. Meerdere ploegen hadden drie mannetjes mee vooraan.”

“In de finale kon ik rekenen op de steun van mijn broer Gorka. Hij viel al eerder aan en wist zo het pad te effenen voor mij. Ik beschikte aan het einde over sterke benen en had met Gorka de beschikking over een goede gids. Ik moet hem bedanken. De laatste kilometers waren het zwaarst. Ik reed echt aan mijn limiet, maar dat deed denk ik iedereen.”

Voor Ion Izagirre is de zege in Formigal een welkome opsteker, aangezien de klimmer eerder dit seizoen nog moest opgeven in de Tour de France na een vervelende valpartij.