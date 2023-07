Ion Izagirre lacht na ritzege: “Dit is bijna een Baskische Tour”

Ion Izagirre kon vanmiddag lachen na zijn ritzege in de Tour de France. De Baskische renner toonde zich op de slotklim de sterkste renner van de kopgroep en maakte het in Belleville-en-Beaujolais vervolgens af. “Dit is bijna een Baskische Tour”, jubelt hij na afloop.

“De start was al in het Baskenland en twee dagen geleden won Pello Bilbao ook al een rit”, legt hij verder uit. “Maar verder wil ik ook benadrukken dat we het met Cofidis gewoon heel goed doen. Dit is al onze tweede ritzege, dus we moeten trots op onszelf zijn. Hopelijk kunnen we dit doorzetten.”

Over zijn winnende tactiek kon de 34-jarige coureur kort zijn: “Ik heb het verschil gemaakt op de slotklim. Die aanval heeft me de overwinning opgeleverd. Hier ben ik zo ongelooflijk blij mee, ik kan het echt bijna niet bevatten.” Voor Izagirre is het zijn tweede ritzege in de Tour. Zeven jaar geleden won hij voor het eerst: toen bleef hij Jarlinson Pantano voor in de rit naar Morzine.

