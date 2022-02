IOC roept sportbonden op om Russische en Wit-Russische atleten te weren

Het Internationaal Olympisch Comité heeft sportbonden over de hele wereld opgeroepen om Russische en Wit-Russische sporters en officials uit te sluiten van wedstrijden. Volgens de hoogste bazen bij het IOC kunnen Russische en Wit-Russische sporters, na de oorlogsverklaring van Rusland aan Oekraïne, niet meer deelnemen aan internationale sportwedstrijden.

Meerdere sportbonden hebben al strenge maatregelen genomen, als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne. Zo heeft de UEFA besloten om de komende Champions League-finale te verplaatsen van het Russische Sint-Petersburg naar Parijs, heeft voetbalclub Schalke 04 een einde gemaakt aan de sponsorovereenkomst met gasbedrijf Gazprom en verschillende landen (waaronder Polen) weigeren om toernooien te spelen in of tegen Rusland.

Het IOC wil echter nog een stap verder gaan en adviseert nu alle sportbonden, ook de UCI, om Russische en Wit-Russische atleten te weren uit internationale competities. “De olympische beweging heeft tot doel om vrede te bewerkstelligen via sport en de wereld te verenigen in een vredevolle competitie”, laat men weten in een statement. “Terwijl atleten uit Rusland en Wit-Rusland wel nog zouden kunnen meedoen aan sportevenementen, kunnen Oekraïense atleten dat niet door de aanval op hun land.”

“Voor een dergelijk dilemma bestaat geen oplossing, dus zijn we met een zwaar hart tot dit besluit gekomen. Het IOC is solidair met de Oekraïners. Ze zijn in onze harten en gedachten. We zullen ons sterk maken in onze taak voor humanitaire assistentie, waarvoor een fonds is geopend.”

Gevolgen voor toppers als Vlasov en Sivakov?

Het IOC vraagt sportbonden dus om sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van deelname aan internationale competities. Als dit op korte termijn niet mogelijk is, moeten ze deelnemen onder neutrale vlag. “Geen nationale symbolen, kleuren, vlaggen of volksliederen. Ook wordt dringend geadviseerd om geen sportevenementen in Rusland of Wit-Rusland te organiseren.” Verder zal de Olympische Orde, de hoogste onderscheiding binnen het IOC, worden afgenomen van mensen binnen de Russische federatie.

De adviezen van het IOC kunnen dus grote gevolgen hebben voor Russische en Wit-Russische wielrenners zoals Aleksandr Vlasov, Pavel Sivakov, Alexandr Riabushenko en Ilnur Zakarin, maar ook voor wielerploeg Gazprom-RusVelo. Als de UCI besluit om het advies van het IOC over te nemen, komen deze renners voorlopig niet meer in actie.