International Tour of Hellas ziet publiekstrekker Miguel Ángel López afhaken

Miguel Ángel López zal komende week toch niet aan de start verschijnen van de International Tour of Hellas. De Colombiaanse klimmer zou meedoen aan de Griekse rittenkoers, maar zijn ploeg Team Medellín-EPM moet zich wegens ‘onvoorziene omstandigheden’ terugtrekken.

López was de meest opvallende naam op de deelnemerslijst van de International Tour of Hellas (2-6 mei), maar moet dus op het laatste moment afhaken. Dit is een bittere pil voor de organisatie, die nu nog kan rekenen op de aanwezigheid van twintig ploegen.

Na de annulering van de Ronde van Turkije zag Team Medellín-EPM zich genoodzaakt om zijn wedstrijdprogramma om te gooien. De Colombiaanse formatie zag het niet zitten om alleen voor de International Tour of Hellas naar Europa te reizen, en heeft zijn geplande Europese trip dan ook gecanceld.

Deelnemende teams

Met Bingoal WB, Human Powered Health, Caja Rural-Seguros RGA, Bolton Equities Black Spoke, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en Team Corratec staan er zes ProTeams aan het vertrek. Ook de Nederlandse continentale formatie ABLOC is van de partij. “We hebben een aantal jongens die hier goed uit de voeten kunnen”, liet Paul Tabak, teammanager van ABLOC, eerder deze week nog weten op deze site.

Op dinsdag 2 mei gaat de rittenkoers van start met een proloog in Heraklion op Kreta. De dag erna liggen kansen voor de klimmers in een etappe op het bekende vakantie-eiland, voordat de koers zich zal verplaatsen naar het vasteland voor de resterende etappes.