maandag 5 februari 2024 om 12:14

Intermarché-Wanty legt beloftevolle halfbroer Alexander Kristoff voor lange tijd vast

Felix Ørn-Kristoff zal in 2026 prof worden bij Intermarché-Wanty. De 17-jarige Noor, de halfbroer van Alexander Kristoff, zal als tweedejaars junior al begeleiding krijgen van de Waalse structuur en in 2025 uitkomen voor opleidingsploeg Wanty-ReUz-Technord.

Ørn-Kristoff werd vorig jaar – als eerstejaars junior – derde op het WK voor junioren in Glasgow. Ook eindigde hij op het EK in Drenthe als negende op de flanken van de VAM-berg. Hij heeft een contract getekend tot eind 2027 bij Intermarché-Wanty, de ploeg waar zijn halfbroer Alexander Kristoff in 2022 voor uitkwam.

Aanmoedigingen van broer Alexander

“De renners van Intermarché-Wanty inspireren me al lange tijd”, zegt Ørn-Kristoff in een persbericht. “Ik herinner me bijvoorbeeld de klassiekers in 2022, waar ze tegen alle verwachtingen in grootste dingen verwezenlijkten, dat was ongelofelijk. De klassiekers, dat zijn trouwens de wedstrijden die me doen dromen en die in het DNA van Intermarché-Wanty zitten. Dat is waarom ik absoluut bij deze Belgische structuur wilde aansluiten. Toen ze bij dit team reden, hebben mijn broer Alexander en Sven Erik Bystrøm me beiden unaniem aangemoedigd bij mijn keuze, want op alle vlakken biedt ze een antwoord op mijn behoeften.”

“De bedoeling is om op mijn eigen tempo de stap naar de professionele wereld te maken. Ik ben me ervan bewust dat de stap van de juniorencategorie naar de WorldTour erg groot is, ik zal dus een opleidingstraject volgen om een solide fundering voor mijn toekomstige carrière te bouwen, zonder druk en in eerste instantie in combinatie met school. Wanty-ReUz-Technord is de juiste omgeving daarvoor.”

“Ik ben erg enthousiast over het idee om mijn carrière in de structuur van Intermarché-Wanty te beginnen. En misschien lukt het me ooit om in de trui van dit team mijn ultieme droom waar te maken en de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix of het wereldkampioenschap te winnen”, besluit hij.