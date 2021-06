Intermarché-Wanty-Gobert verlaat Ronde van Zwitserland na positieve coronatest

Intermarché-Wanty-Gobert trekt zich terug uit de Ronde van Zwitserland. Volgens de ploeg gaat het om een voorzorgsmaatregel nadat een stafflid dinsdag positief testte op Covid-19.

In een statement op haar website meldt de Belgische WorldTour-formatie dat het staflid in kwestie geen symptomen heeft. “Het is geen makkelijk besluit om de wedstrijd te verlaten, maar we willen voorzichtig zijn en de racebubbel beschermen”, zegt teammanager Jean-François Bourlart.

“De gezondheid van renners en stafleden heeft onze prioriteit. In overleg met de koersorganisatie hebben we besloten om uit de Ronde van Zwitserland te stappen. We zullen de gezondheidstoestand van het team monitoren en we gaan ons op nieuwe doelen richten.”