Intermarché-Wanty-Gobert met Quinten Hermans en Jan Bakelants in Clásica San Sebastián

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de selectie voor de Clásica San Sebastián bekendgemaakt. De Belgische WorldTour-formatie rekent op Jan Bakelants en Quinten Hermans. Christian Odd Eiking, Jonas Koch, Simone Petilli, Lorenzo Rota en Kévin Van Melsen zijn de overige namen.

Voor Bakelants is het zijn zevende deelname aan de Baskische wielerklassieker. Een elfde plaats in 2017 is zijn beste uitslag tot nu toe, maar met zijn goede Tour nog in het achterhoofd hoopt de Belg op een verbetering van dat resultaat. “Als ik op mijn goede benen kan rekenen, dan hoop ik dat er een mogelijkheid komt om bij de eerste tien te rijden.”

“Het was voor mij een verrassing om de Tour de France in goede conditie te beëindigen. Drie dagen na de wedstrijd was ik al af van mijn vermoeidheid en kon ik mijn trainingsschema weer oppakken. Clásica San Sebastián is de laatste wedstrijd voor ik een rustperiode inlast. Om een goed resultaat te behalen, ga ik zo lang mogelijk moeten volgen, maar we moeten nog de koersbespreking hebben om te zien wat we gaan doen”, eindigt hij.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Clásica San Sebastián

Jan Bakelants

Christian Odd Eiking

Quinten Hermans

Jonas Koch

Simone Petilli

Lorenzo Rota

Kévin Van Melsen