Intermarché-Wanty-Gobert met Lammertink en Hermans in Ronde van het Baskenland

Intermarché-Wanty-Gobert kan in de Ronde van het Baskenland rekenen op Maurits Lammertink en Quinten Hermans. Laatste naam begint in het Baskenland aan zijn seizoen.

“Ik kom hier om een goed resultaat te halen”, vertelt Hermans in een persbericht van zijn ploeg. “Dat moet wel, anders had ik beter op Tenerife kunnen blijven trainen. Na de hoogtestage is het moeilijk om mijn niveau in te schatten, maar dat ga ik snel genoeg weten.”

Dat goede resultaat hoopt de Vlaming dan in een overgangsrit te behalen. “We moeten met de ploeg goed in beeld rijden. Dat proberen we altijd, want het zit in het DNA van ons team. Als ik zelf in de eerste etappes wat tijd verlies, krijg ik daarna misschien wat vrijheid om in een vlucht mee te gaan. Dat lijkt mij de sleutel tot succes.”

“Deze wedstrijd is belangrijk voor me omdat ik in vorm wil komen voor de Brabantse Pijl’, eindigt hij. “Maar er is meer dan dat. Ik rijd ook nog de Waalse klassiekers en droom van een grote ronde.”

Intermarché-Wanty-Gobert voor Ronde van het Baskenland

Theo Delacroix

Odd Christian Eiking

Alexander Evans

Quinten Hermans

Maurits Lammertink

Lorenzo Rota

Georg Zimmermann