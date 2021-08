Intermarché-Wanty-Gobert haalt talentvolle Eritreër Biniam Girmay Hailu

Biniam Girmay Hailu wordt per direct toegevoegd aan de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert. De 21-jarige Eritreër maakt aanstaande maandag al zijn debuut tijdens de Ronde van Polen.

Ghirmay Hailu genoot zijn opleiding bij het Centre Mondial du Cyclisme in Aigle. Eerder dit jaar kwam hij uit voor het Franse DELKO, waarvoor hij top-10-plaatsen behaalde in de eendagskoersen Drome Classic, de Trofeo Laigueglia en La Roue Tourangelle.

“De aanwerving van Biniam Girmay Hailu betekent voor ons een duidelijke investering in de toekomst”, legt performance manager Aike Visbeek uit. “We hebben samen over zijn ontwikkeling overlegd en hebben een goed plan voor de toekomst opgesteld. Ons wedstrijdprogramma is op zijn maat, zo willen we hem op korte termijn voor het wereldkampioenschap bij de beloften in Leuven klaarstomen.”

Girmay Hailu, die tijdens het seizoen in Italië verblijft, tekende een overeenkomst tot eind 2024. Hij kijkt ernaar uit om in Belgische dienst te rijden “Ik heb een speciale band met België, want ik herinner me mijn overwinning bij de junioren tegen Remco Evenepoel in Aubel-Thimister-Stavelot alsof het gisteren was. Ik hou van alle Belgische klassiekers. De Waalse Pijl heb ik al mogen ontdekken en ik kan niet wachten om in de andere klassiekers voor de leeuwen gegooid te worden”, geeft hij aan.