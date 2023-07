Intermarché-Circus-Wanty verliest Omloop der Zevenheuvelen-winnaar Jasper Dejaegher aan Flanders-Baloise

Jasper Dejaegher mag zich vanaf volgend jaar profwielrenner noemen. Het 22-jarig talent tekende een tweejarig contract bij Flanders-Baloise, waar hij de eerste inkomende transfer wordt.

Dejaegher rijdt momenteel voor Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert. Daar doet hij het meer dan behoorlijk: Dejaegher was in Nederland succesvol in de Wim Hendriks Trofee en de Omloop der Zevenheuvelen.

Daar bleef hij telkens talenten als Pepijn Reinderink en Warre Vangheluwe – beide Soudal-Quick-Step Devo – voor. En in 2.2-koers Tour du Loire et Cher zette hij de vijfde etappe naar zijn hand, waardoor Dejaegher stilaan sterke adelbrieven kan voorleggen.

Opvallend genoeg verlaat Dejaegher nu dus de Intermarché-troepen voor een eerste profavontuur bij Flanders-Baloise. Daar mag hij alvast in 2024 en 2025 aan de slag.