Intermarché-Circus-Wanty moet het in Waalse Pijl doen zonder Rui Costa

Rui Costa zal morgen toch niet aan de start verschijnen van de Waalse Pijl. De 36-jarige Portugees maakte deel uit van de selectie van Intermarché-Circus-Wanty, maar heeft irritatie aan zijn knie.

Dat heeft de Belgische formatie vandaag laten weten in een medische update. De oud-wereldkampioen was een van de opvallende namen binnen de selectie van Intermarché-Circus-Wanty. Costa nam al tien keer deel aan de Waalse Pijl. Zijn beste uitslag behaalde hij in 2016, toen hij als tiende over de streep kwam.

Het is nog onduidelijk of Costa zondag wel kan meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. De ervaren klimmer was in 2016 al een keer derde in deze monumentale klassieker en eindigde ook in 2013 (9e) en 2015 (4e) bij de eerste tien.

Uitstekende seizoensstart

Costa begon uitstekend aan het seizoen en voor zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty. Hij won op Spaanse bodem de Trofeo Calvia en een rit en het eindklassement van de Ronde van Valencia. Daarna werd hij nog vierde in de Figueira Champions Classic, tiende in de Volta ao Algarve, negende in de Faun-Ardèche Classic, tweede in de Faun Drôme Classic en vierde in Strade Bianche.